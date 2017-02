COMUNICADO DE PRENSA 14F

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, en asamblea celebrada el día 14 de Febrero ha decido Valorar muy positivamente las recientes movilizaciones desarrolladas en distintas comunidades del Estado (Asturias, Baleares, Canarias, Catalunya, Galicia, Madrid, Murcia, C. Valenciana) entre otras con la participación de miles de personas en manifestaciones y concentraciones en las sedes de los Parlamentos Autonómicos donde han quedado registrada la tabla reivindicativa que defiende la Coordinadora. Denunciar la falsa salida de la crisis que el gobierno del PP difunde, con contratos precarios a jóvenes y salarios de subsistencia, provoca un aumento continuo del déficit de la S.S. El dato de ingreso de 300 millones más que en 2015, frente al déficit de 18.000 millones anuales, unido al saqueo de la hucha de pensiones, demuestra el fracaso de las políticas sociales del gobierno. Sra Báñez, no es verdad que estén garantizadas las pensiones, no estan garantizadas ni en su cuantía ni en su estructura, Vds con la subida del 0,25% frente a una inflación del 1.6% provocan una pérdida de poder adquisitivo a una pensión media de 248€ ,Vds han hecho desaparecer la hucha de las mismas y han potenciado el desarrollo de los fondos privados de pensiones Para 2017 el Gobierno ha aprobado nuevamente una actualización de las pensiones del 0,25%, La proposición de ley presentada por una mayoría parlamentaria para una subida de las pensiones del 1,2% para 2017 ha sido bloqueada por el Gobierno, del PP y C,s. El coste de esta subida supone una cuantía de 1.000M de € que hubiera beneficiado a millones de personas, actuales y futuros pensionistas, esto no ha sido así, y sin embargo ha sido aprobada una partida presupuestaria de 1800 m € presentada por la Sra Cospedal para gastos militares. La Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de pensiones exigimos que se contemplen en los próximos presupuestos generales del estado las partidas necesarias para garantizar las pensiones públicas, . Lo demandamos ya para los presupuestos del 2017 pendiente de su aprobación, exigimos la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo de nuestras pensiones y su actualización anual con arreglo al IPC real, así como la reposición de la hucha de pensiones saqueada los últimos 4 años por el gobierno del PP. Un gobierno que ignora y ningunea las necesidades populares pierde toda legitimidad. La Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de pensiones ante los continuos recortes y perdida de derechos de los actuales y futuros pensionistas acuerda: Mantener la movilización social y la presión en la calle y apoyar los espacios de movilización que defiendan nuestras reivindicaciones en ese sentido acordamos Apoyar las movilizaciones de Las Marchas de la Dignidad del día 25F y 28M cuyo eje principal es la defensa de las Pensiones Públicas. La Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de pensiones apoya las movilizaciones de las Marchas de la Dignidad del día 25 de Febrero y del 28de Mayo al considerar que los Servicios Públicos del país Sanidad Educación Dependencia y Pensiones están siendo saqueados como lo ha sido la hucha de pensiones y estan sufriendo un ataque frontal por parte del gobienos del PP . La crecimiento continuo de la deuda Pública mas del 100% del PIB supone el yugo impuesto a la mayoría social del pais, el pago de los intereses de esta deuda mas de 33.000 M al año origina un déficit que exige continuos recortes en los servicios públicos.Los futuros pensionistas y los 9 Millones actuales hemos dicho basta al pensionazo de Sr Rajoy y a sus continuas políticas de sufrimiento impuestas a la mayoria social del pais. Las movilizaciones de la Marea Blanca y de la Marea Verde que luchan por un objetivo común con los pensionistas. Reivindicar unos presupuestos económicos sin recortes en Sanidad Educación y Pensiones y revertir a estos sectores los derechos arrebatados durante la crisis. Convocar en el mes de Abril una potente movilización descentralizada en los territorios a ser posible en confluencia con Marea Blanca y con todos aquellos sectores que defiendan el sistema público por encima de intereses particulares. Madrid 14 de Febrero del 2017 Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones

